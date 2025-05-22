Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Özer İçin Tahliye Çağrısı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Özer İçin Tahliye Çağrısı

22.05.2025 22:34  Güncelleme: 23:04
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in hukuksuzluğunu vurgulayarak, hızlı bir şekilde tahliye edilmesini talep etti.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Prof. Dr. Ahmet Özer yıllarını bu ülkede barışın ve kardeşliğin büyümesine adamış saygıdeğer bir bilim insanı ve siyasetçidir. Sayın Başkan'ın kendini feshetmiş bir örgüte dair suçlanması, Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır. Bu ayıba derhal son verilerek Sayın Başkan'ın tahliye edilmesini ve Esenyurtluların iradesi gereği görevine dönmesini ümit ediyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, yedi aydır cezaevinde tutulan Ahmet Özer için yazılı bir açıklama yaparak, tutukluluğun hukuksuz olduğunu ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer tam yedi aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Seçimle alamadıkları Esenyurt'u kayyımla ele geçirmeye çalışanlar, Ahmet Özer başkanımızı terörle suçlayarak aylardır bir hukuk katliamı gerçekleştiriyor.

Türkiye terörün bitmesi ve demokratikleşme yolunda kritik bir süreçten geçerken, 'Batı'daki Kürtlerin yerel yönetimlerde temsil edilmesini'(!) suç sayan kaybetmeye muhtaç zihniyet, Ahmet Özer başkanımızı tam da bu sebeple özgürlüğünden mahrum bırakıyor.

Prof. Dr. Ahmet Özer yıllarını bu ülkede barışın ve kardeşliğin büyümesine adamış saygıdeğer bir bilim insanı ve siyasetçidir. Sayın Başkan'ın kendini feshetmiş bir örgüte dair suçlanması, Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır. Bu ayıba derhal son verilerek Sayın Başkan'ın tahliye edilmesini ve Esenyurtluların iradesi gereği görevine dönmesini ümit ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Özer İçin Tahliye Çağrısı - Son Dakika

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