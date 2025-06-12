Ekrem İmamoğlu'ndan Gaziosmanpaşa Seçimlerine Sert Tepki

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi başkan vekili seçiminde yaşananlara ilişkin, "Seçilmişin elinden hile hurdayla alınan Başkanlığı hiç utanmadan kutlarken, sırıtarak siyasi başarı elde ettiğini düşünen zihniyeti asla unutmayın. Bu görüntüden AK Parti'ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur." dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Aziz milletim 'O yüzdeki ifadeyi' asla unutmayın. Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde yapılan Başkanvekilliği seçiminde yaşanan utanç verici görüntüleri asla unutmayın. Seçilmişin elinden hile hurdayla alınan Başkanlığı hiç utanmadan kutlarken, sırıtarak siyasi başarı elde ettiğini düşünen zihniyeti asla unutmayın. Bu görüntüden AK Parti'ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur. Aziz ve asil milletimizin hiçbir ferdi bu durumu asla kabullenmez.

Bu görüntü; kula kulluk ederek, emek vermeden, hukuksuzca kazanmaya alışmış insanların vahşi görüntüsüdür. Mevcut sistem demokrasiyi çürüttüğü gibi hak ve helal duygusunu da yok etmiştir. Yazıklar olsun! Sizi AK Parti'yi kuran ve yıllarca sırtında taşıyan insanlara, sizi Gaziosmanpaşa halkına, sizi 16 milyon İstanbulluya, sizi 86 milyon vatandaşımıza, sizi milletin vicdanına, ahlakına ve adalet duygusuna şikayet ediyorum."