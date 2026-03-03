Ekrem İmamoğlu: "Moralini Yüksek Tut, Tanju Başkanım, Bu Günler Geçecek"

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Moralini yüksek tut Tanju Başkanım, bu günler geçecek, Bolu'nun iradesi de, senin mücadelen de ayakta kalacak. Bu hukuksuzluğu pervasızca yapanlar ant olsun ki bağımsız yargı önünde hesap verecek" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurt kuzuyu yemeye karar vermişse bahanesi çok olur. Üç dönem milletvekilliği yapmış, iki kez Bolu'da açık farkla seçilmiş Tanju Özcan, Bolu'nun gençlerini, öğrencilerini düşündüğü, onların daha rahat ve huzurlu eğitim almaları için burs sağladığı için tutuklandı. Moralini yüksek tut Tanju Başkanım, bu günler geçecek, Bolu'nun iradesi de senin mücadelen de ayakta kalacak. Bu hukuksuzluğu pervasızca yapanlar ant olsun ki bağımsız yargı önünde hesap verecek."