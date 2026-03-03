Ekrem İmamoğlu: "Moralini Yüksek Tut, Tanju Başkanım, Bu Günler Geçecek" - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu: "Moralini Yüksek Tut, Tanju Başkanım, Bu Günler Geçecek"

03.03.2026 11:29  Güncelleme: 12:15
CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a moral vererek, hukuksuzluğun hesabının yargı önünde sorulacağını belirtti.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurt kuzuyu yemeye karar vermişse bahanesi çok olur. Üç dönem milletvekilliği yapmış, iki kez Bolu'da açık farkla seçilmiş Tanju Özcan, Bolu'nun gençlerini, öğrencilerini düşündüğü, onların daha rahat ve huzurlu eğitim almaları için burs sağladığı için tutuklandı. Moralini yüksek tut Tanju Başkanım, bu günler geçecek, Bolu'nun iradesi de senin mücadelen de ayakta kalacak. Bu hukuksuzluğu pervasızca yapanlar ant olsun ki bağımsız yargı önünde hesap verecek."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Güncel, Yargı, Tut, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
