Ekrem İmamoğlu: "Tüm Türkiye'de Güzel İşler Yapacağız Diye Eliniz Ayağınız Birbirine Dolandı"

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Göreve geldiğimizde İBB'nin; yurt, kreş, Kent Lokantası sayısı sıfırdı. Yapımı devam eden metro sayısı, Anne Kart sayısı, evlilik desteği sıfırdı, kadınlara ped desteği, yenidoğan desteği sıfırdı, bu liste uzar gider. Allah aşkına, bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye'de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi hesabından paylaşıldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Göreve geldiğimizde İBB'nin; yurt sayısı sıfırdı, kreş sayısı sıfırdı, Kent Lokantası sayısı sıfırdı, yapımı devam eden metro sayısı sıfırdı, burs verilen öğrenci sayısı sıfırdı, çocuklara süt dağıtımı sıfırdı, İstihdam Ofisi sayısı sıfırdı, Anne Kart sayısı sıfırdı, emekliye dar gelirliye kentsel dönüşüm hibesi sıfırdı, tarım desteği sıfırdı, kadın yönetici sayısı sıfırdı, Yaşam Vadisi sayısı sıfırdı, okul beslenme desteği sıfırdı, evlilik desteği sıfırdı, kadınlara ped desteği sıfırdı, yenidoğan desteği sıfırdı, emeklilere pazar desteği sıfırdı, gezici aşevi desteği sıfırdı, deniz taksi sayısı sıfırdı, bu liste uzar gider. Allah aşkına, bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye'de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin."