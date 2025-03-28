Ekrem İmamoğlu'nun Görevden Uzaklaştırılması Sonrası TBB Başkan Vekili Seçimi Yapılıyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Görevden Uzaklaştırılması Sonrası TBB Başkan Vekili Seçimi Yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbirle görevden uzaklaştırılması nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği'nde Başkan Vekili seçimi yapılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu.

28.03.2025 16:07  Güncelleme: 17:01
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbirle görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle yapılan TBB Birlik Meclisi Başkan Vekili seçiminde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu. Adayların belli olmasının ardından oy verme işlemi başladı.

TBB Birlik Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplandı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları katıldı.

TBB Başkan Vekilliği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu. Birlik Meclisi 864 üyeden oluşuyor. Başkan Vekili seçimi dört tura kadar sürebilecek. İlk turda, üye tam sayısının üçte ikisine denk gelen 576 oy aranacak. Yeterli oy sağlanamazsa ikinci tura geçilecek ve yine 576 oy gerekecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 433 oy aranacak. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, dördüncü ve son turda en fazla oyu alan aday Başkan Vekili seçilecek.

Divan Başkanı Zeydan Karalar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Sayın İmamoğlu'nun hukuki sürecinin adil, şeffaf ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temenni ediyor; kendisiyle ilgili nihai kararın demokratik, halk iradesine ve hukuk normlarına uygun biçimde alınmasını umut ettiğimizi vurgulamak istiyorum" dedi.

TBB'nin tüm siyasi görüşleri ve yerel idareleri kucaklayan bir çatı kurum olduğuna dikkati çeken Karalar, "Böylesine önemli bir yapının, hukuki ve yönetsel işleyişinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Karalar, yapılacak seçimin Birlik camiası ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Karalar'ın adaylığı nedeniyle Divan Başkanlığı görevini TBB 2'inci Meclis Başkanvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yürüttü.

Seçim gündemine geçilmeden önce belediye başkanlarına hitap eden Akın, bu sabah Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ve sevgi mesajını iletti. Akın, şöyle konuştu:

"Bugün burada TBB'mize Başkanvekili seçmek için bir aradayız. Gönül isterdi ki bugün kentlerimizin geleceği hakkında konuşalım. Daha yaşanabilir, daha müreffeh kentler oluşturmak; vatandaşlarımıza hizmet yolunda istişare etmek için toplanalım ancak bugün görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan TBB  ve İBB Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yerine bir Başkanvekili seçmek yerine buradayız. Bugün yapacağımız seçim, bir vekalet seçimidir. Ekrem Başkanı'mız hak yerini bulup da görevlerinin başına gelene kadar tıpkı İBB'de olduğu gibi TBB'de de layıkıyla temsil edilecektir. Kalıcı bir huzur ve barış ortamı ancak ve ancak akıl, sağduyu ve vicdanımızın pusulasının gösterdiği demokrasiyi mümkündür. Demokrasi hava gibi, su gibi lazım. İnsanların kendilerini güvenli hissettikleri, huzurlu yaşayabildikleri daha müreffeh bir ülke için en kısa sürede bu uygulamaların son bulmasını, ilçe belediye başkanlarımızın, TBB ve İBB Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görevlerinin başına dönmelerini yürekten diliyorum."

Ahmet Akın'ın konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Görevden Uzaklaştırılması Sonrası TBB Başkan Vekili Seçimi Yapılıyor - Son Dakika

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