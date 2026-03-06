CHP'nin Ankara ve İzmir İl Başkanlıklarında Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu Okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Ankara ve İzmir İl Başkanlıklarında Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu Okundu

06.03.2026 12:54  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden yazdığı mektup, Türkiye genelindeki CHP il başkanlıklarında eş zamanlı olarak okundu. İmamoğlu'nun mektubu, haksızlıklar ve adaletsizliğe karşı mücadele vurgusu taşıyor.

(ANKARA - İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden kaleme aldığı mektup, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde İl Başkanı Ümit Erkol, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda ise CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç tarafından okundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kaleme aldığı mektup, Türkiye genelinde CHP il başkanlıklarında eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, partinin il başkanlığı önünde İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Erkol, mektup öncesinde şu ifadeleri kullandı:

"Tam 26 hafta oldu. Aile Dayanışma Ağı çatısı altında, haksız ve hukuksuz bir sürece maruz kalan aileler her cuma Saraçhane'de bir araya geliyor, yaşadıkları adaletsizlikleri ve acıları paylaşarak dayanışmayı büyütüyor, birbirlerine güç veriyorlar. Bir yıldır evlerde acı, gözlerde hasret var. 19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri, çocukları, aileleri adaletsizliğe son vermek için seslerini yükseltiyor. Yaşanan bu büyük haksızlığa, yalnızca Saraçhane'den değil Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir. 'Her şey çok güzel olacak' diyen güzel yüreklerin omuz omuza direndiği bir mücadelenin sesidir. Şimdi sizlere Silivri zindanında milletin refahı için, hukuk, demokrasi ve adalet için mücadele eden, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuyoruz. Sayın İmamoğlu ve cezaevlerinde tutsak bulunan bütün belediye başkanlarımıza, belediye bürokratlarımıza, belediye çalışanlarımıza hep birlikte geçmiş olsun diliyoruz. Bir an önce özgürlüklerine kavuşma umudumuzu koruyoruz. Biz hiçbir şey değişmemiş gibi çalışmaya devam ediyoruz. Biz inandık, kararlıyız. Biz yarın seçim olacakmış gibi Ankara'nın bütün sokaklarında CHP'nin ilkelerini ve politikalarını savunmaya devam ediyoruz. Her akşam iftarlarda, teravih çıkışında halkımızla buluşuyoruz. Bizim Ankara'da gördüğümüz son yerel seçimden bu yana değişen çok küçük şeyler var ve o küçük şeyler de CHP'nin ve muhalefetin lehine değişimler. AK Parti ve MHP ittifakı tükeniyor. Toplum bunlara sırtını dönmüş durumda. Toplum rant peşinde koştuklarını görüyor. Gecikmeden sandığı istiyoruz. O sandıktan yeni cumhurbaşkanı çıkana kadar Ankara'nın her sokağında yorulmadan mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Aile Dayanışma Ağı çatısı altında gösterilen dayanışmaya işaret etti.

Ailelerin, adaletsizliğe son vermek için seslerini yükselttiğini vurgulayan Güç, konuşmasının ardından İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Güncel, Ankara, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Ankara ve İzmir İl Başkanlıklarında Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu Okundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:03:15. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Ankara ve İzmir İl Başkanlıklarında Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu Okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.