CHP'nin Ankara ve İzmir İl Başkanlıklarında Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu Okundu

(ANKARA - İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden kaleme aldığı mektup, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde İl Başkanı Ümit Erkol, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda ise CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç tarafından okundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kaleme aldığı mektup, Türkiye genelinde CHP il başkanlıklarında eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, partinin il başkanlığı önünde İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Erkol, mektup öncesinde şu ifadeleri kullandı:

"Tam 26 hafta oldu. Aile Dayanışma Ağı çatısı altında, haksız ve hukuksuz bir sürece maruz kalan aileler her cuma Saraçhane'de bir araya geliyor, yaşadıkları adaletsizlikleri ve acıları paylaşarak dayanışmayı büyütüyor, birbirlerine güç veriyorlar. Bir yıldır evlerde acı, gözlerde hasret var. 19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri, çocukları, aileleri adaletsizliğe son vermek için seslerini yükseltiyor. Yaşanan bu büyük haksızlığa, yalnızca Saraçhane'den değil Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir. 'Her şey çok güzel olacak' diyen güzel yüreklerin omuz omuza direndiği bir mücadelenin sesidir. Şimdi sizlere Silivri zindanında milletin refahı için, hukuk, demokrasi ve adalet için mücadele eden, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuyoruz. Sayın İmamoğlu ve cezaevlerinde tutsak bulunan bütün belediye başkanlarımıza, belediye bürokratlarımıza, belediye çalışanlarımıza hep birlikte geçmiş olsun diliyoruz. Bir an önce özgürlüklerine kavuşma umudumuzu koruyoruz. Biz hiçbir şey değişmemiş gibi çalışmaya devam ediyoruz. Biz inandık, kararlıyız. Biz yarın seçim olacakmış gibi Ankara'nın bütün sokaklarında CHP'nin ilkelerini ve politikalarını savunmaya devam ediyoruz. Her akşam iftarlarda, teravih çıkışında halkımızla buluşuyoruz. Bizim Ankara'da gördüğümüz son yerel seçimden bu yana değişen çok küçük şeyler var ve o küçük şeyler de CHP'nin ve muhalefetin lehine değişimler. AK Parti ve MHP ittifakı tükeniyor. Toplum bunlara sırtını dönmüş durumda. Toplum rant peşinde koştuklarını görüyor. Gecikmeden sandığı istiyoruz. O sandıktan yeni cumhurbaşkanı çıkana kadar Ankara'nın her sokağında yorulmadan mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Aile Dayanışma Ağı çatısı altında gösterilen dayanışmaya işaret etti.

Ailelerin, adaletsizliğe son vermek için seslerini yükselttiğini vurgulayan Güç, konuşmasının ardından İmamoğlu'nun mektubunu okudu.