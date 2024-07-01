Ekstrem Sporcu Yarasa Adam 143 Metreden Atlayıp Göldeki Bota İndi - Son Dakika
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Ekstrem Sporcu Yarasa Adam 143 Metreden Atlayıp Göldeki Bota İndi

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Erzurum'da bulunan 143 metrelik cam terastan atlayarak Tortum Gölü'ndeki bota indi. Adrenalin tutkunu olan Koçak, Uzundere Belediye Başkanı'nın isteği üzerine atlayışı gerçekleştirdi. Atlayışı nefes kesen Koçak, yıllardır paraşütle atlayışlar gerçekleştirdiğini ve bu sporu çok sevdiğini belirtti.

01.07.2024 11:39
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"Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Erzurum'da 143 metredeki cam terastan atlayıp Tortum Gölü'ndeki bota indi.

Adrenalin tutkunu 44 yaşındaki emekli asker Koçak, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy'un isteği üzerine Tortum Gölü üzerine yapılan 12,3 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Cam Seyir Terası'ndan atlamaya karar verdi.

Hesaplamalar ve hazırlıklarının ardından terasa çıkan Koçak, 143 metrede tüm hazırlıkları yaptıktan sonra base jump (serbest düşüş) atlayışı gerçekleştirdi.

Metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bırakan ve ardından hemen paraşütünü açan Koçak, saniyeler içinde gölün kıyısına bağlı bota nokta atlayışla iniş yaptı.

"Yarasa adam" lakaplı Koçak'ın isabetli atlayışı, nefes kesti.

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, AA muhabirine, cam terasın yapım aşamasındayken bitimini atlayış için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Seyir terası yapılırken ara ara gelip kontrol ettiğini belirten Koçak, "Projesini ilk duyduğumda çok heyecanlandığım bir yerdi, bekliyordum. Birkaç sene önce bittiğinde gelip keşif yapmıştım, atlanabilir olduğunu görmüştüm." dedi.

"Ne kadar çok atlayış yapmış olursan ol, buraya çıktığında bir korku var"

Atlarken çok keyif aldığını dile getiren Koçak, şöyle konuştu:

"Kayaların ne kadar uzak olduğu, atlamam için çok önemli. Mesafesi çok iyiydi, yüksekliği de çok fazla değil. Tortum Gölü'nü görmek adına görülebilecek en iyi yerler arasında, Pirinkayalar buraya bambaşka şeyler katıyor, gölün rengi her mevsim başka oluyor. İnsanlar, her mevsimde başka şeyler görebiliyor. Belediye Başkanı atlamamı rica ettiğinde çok sevindim. Benim için çok rahat bir atlayış oldu. Ne kadar çok atlayış yapmış olursan ol, buraya çıktığında bir korku var. O korkuya rağmen yapmamın sebebi aslında ne yapacağımı biliyor olmam."

Yaklaşık 34 yıldır paraşütle atlayışlar gerçekleştirdiğini anlatan Koçak, bu sporu çok sevdiğini anlattı.

Koçak, göl manzarasına karşı atlamanın güzel deneyim olduğunu ifade ederek, "Hava güzeldi, su çok sevdiğim bir element değil, o yüzden girmek istemedim. Uzundere Doğa Spor Kulübü rafting botlarından birini aşağıya getirdiler. Ben de suya inmemek için bota indim, atladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekstrem Sporcu Yarasa Adam 143 Metreden Atlayıp Göldeki Bota İndi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekstrem Sporcu Yarasa Adam 143 Metreden Atlayıp Göldeki Bota İndi - Son Dakika
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