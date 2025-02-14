Ekvador, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmen Sayısını Açıkladı - Son Dakika
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Ekvador, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmen Sayısını Açıkladı

Ekvador Dışişleri Bakanı, 2025'ten bu yana ABD'den 1.297 belgesiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu.

14.02.2025 10:37
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KİTO, 14 Şubat (Xinhua) -- Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, ABD'nin 2025 yılının başından bu yana Ekvadorlu 1.297 belgesiz göçmeni sınır dışı ederek ülkeye geri gönderdiğini söyledi.

Ulusal Meclis Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin perşembe günkü oturumuna hitap eden Sommerfeld, "Eğilimin bugüne kadar 2024'teki istatistiklerle uyumlu gittiğini görüyoruz" dedi.

Komiteye ABD yönetimi tarafından yasadışı göçün engellenmesi bağlamında sınır dışı edilen göçmenlere yardım amacıyla alınan önlemleri sunan Sommerfeld, 2005 yılından beri ABD'den sınır dışı edilenlerin düzenli şekilde uçaklarla Ekvador'a geldiğini belirtti.

Bakan, 2005-2018 yılları arasında 15.450 Ekvadorlunun ülkeye döndüğünü söyledi.

Sommerfeld, 2019'da ABD'den sınır dışı edilen 1.490 kişinin ülkeye geldiğini, bu sayının 2020'de 3.358'e, 2021'de ise 6.384'e yükseldiğini kaydetti. Bakan, 2022'den bu yana her hafta her biri yaklaşık 120 göçmen taşıyan iki uçağın Ekvador'a geldiğini ifade etti.

Sommerfeld, 2022 yılında sınır dışı edilenlerin sayısının 3.770 olduğunu, bu sayının 2023'te 18.449'a yükseldiğini, 2024'te ise 3.589'a gerilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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