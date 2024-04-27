Ekvador'da askeri helikopter kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ekvador'da askeri helikopter kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

Ekvador\'da askeri helikopter kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 asker ve 3 sivil yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybedenler, selden etkilenenlere yardım etme görevinde olan bir ekipti. Ekvador Devlet Başkanı üzüntüsünü dile getirdi.

27.04.2024 09:47
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador ordusundan yapılan açıklamada, Amazon Ormanları'nda düşen helikopterde bulunan 5 asker ile 3 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden kişilerin Ekvador Hükümeti Risk Yönetim Sekreterliğine (SGR) bağlı bir ekip olduğu kaydedilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin, Amazon eyaletine bağlı Pastaza kentinde selden etkilenenlere yardım etme görevinde olan kişiler oldukları aktarıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan ötürü "derin" üzüntü duyduğunu söyledi.

Ölen ekibin ailesine baş sağlığı dileyen Noboa, "İnsani yardım sağlayan asker ve kamu görevlilerinin uğradığı trajik kazadan derin üzüntü duyuyorum. Ekvadorlulara yardım için kahramanca bir görev üstlendiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekvador'da askeri helikopter kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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