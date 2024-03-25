Ekvador'da Belediye Başkanı ve İletişim Direktörü Suikasta Kurban Gitti - Son Dakika
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Ekvador'da Belediye Başkanı ve İletişim Direktörü Suikasta Kurban Gitti

Ekvador'un San Vicente kentinde Belediye Başkanı Brigitte Garcia ve Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, seyahat ettikleri araçta suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Ülkede olağanüstü halin yürürlükte olduğu güvenlik krizi nedeniyle gerçekleşen suikasta ilişkin polis, maktullerin vücutlarında mermi izlerine rastlandığını belirtti. Eski Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa da olaya ilişkin duygularını paylaşarak ailelerin durumunu düşündüğünü ifade etti. Ülke genelindeki güvenlik krizi nedeniyle Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı ve hapishane saldırıları üzerine olağanüstü hal ilan etmişti.

25.03.2024 13:13  Güncelleme: 13:19
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Ekvador'da San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybetti.
Merco Press'in haberine göre, güvenlik krizi nedeniyle iki ayı aşkın süredir olağanüstü halin (OHAL) yürürlükte olduğu Ekvador'da ülkenin en genç belediye başkanı 27 yaşındaki Garcia ile Loor, seyahat ettikleri araçta ölü bulundu.
Ekvador Polisince X platformundan yapılan açıklamada, Garcia ve Loor'un vücutlarında mermi izlerinin tespit edildiği bildirildi.
Polis, maktullere araç içinden ateş edildiğini belirtti.
Eski Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa da X'ten yaptığı açıklamada, Garcia'nın ölüm haberinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Ailelerinin ne durumda olduğunu hayal edebiliyorum." ifadesini kullandı.
Guayas eyaletindeki Naranjal sahil belediyesinin 29 yaşındaki meclis üyesi Diana Carnero da 7 Şubat'ta kiralık katillerce öldürülmüştü.
OHAL ilan edilmişti
Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.
OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.
Ayrıca sosyal medyada çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekvador'da Belediye Başkanı ve İletişim Direktörü Suikasta Kurban Gitti - Son Dakika

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