Çeteler arasındaki çatışma ülkeyi kan gölüne çevirdi: 22 ölü

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Yerel basına göre, Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çeteler arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 22 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 kişilik silahlı bir çete mahalleye girerek çok sayıda eve baskın düzenledi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis, saldırılardan "Los Tiguerones" adlı organize suç çetesini sorumlu tuttu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.