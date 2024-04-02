Ekvador'da çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında 17 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hafta sonu çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında 17 kişi öldürüldü.
Ulusal basında çıkan habere göre, Manta, Manabi ve Guasmo kentlerinde, güvenlik güçleriyle çeteler arasında çatışma yaşandı.
Olaylarda biri asker 17 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, hafta sonu 5 kişilik turist grubunun zorla alıkonulması üzerine çatışmaların başladığı belirtildi.
Turistlerin sağ kurtarıldığı, çatışmalarda çok sayıda çete mensubunun öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
OHAL ilan edilmişti
Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Ülkede 7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.
OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.
Ayrıca sosyal medyada çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.
Ekvador'un San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, 25 Mart'ta uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybetmişti.
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