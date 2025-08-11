Ekvador'da Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 8 Ölü

KİTO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador'da bir gece kulübünün dışında bekleyen kalabalığa silahlı saldırganların ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yerel basının bildirdiğine göre pazar günü sabah saatlerinde iki araçla ülkenin batısındaki Guayas eyaletine bağlı Santa Lucia kentindeki gece kulübüne gelen silahlı saldırganlar dışarıda bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

Polis, Santa Lucia Belediye Başkanı Ubaldo Urquizo'nun kardeşi Jorde Urquizo'nun da saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Guayas eyaletinde özellikle çete faaliyetleri nedeniyle şiddet suçlarında keskin bir artış görülüyor.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede artan huzursuzluk nedeniyle 6 Ağustos'ta Guayas ve Manabi de dahil olmak üzere 4 eyalette 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etmişti.