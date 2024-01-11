Ekvador\'da gece kulübünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir gece kulübünde çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ekvador Ulusal Polis Biriminden yapılan açıklamada, El Coca kentindeki gece kulübünde meydana gelen yangının "terör saldırısından" kaynaklandığı bildirildi.

Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yangının toplamda 11 binayı etkilediği ifade edildi.

Gece kulübünün bulunduğu alan polis tarafından güvenlik kordonuyla kapatılırken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yerel basında, gece kulübündeki yangını suç örgütlerinin çıkardığı iddia edildi.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.