Ekvador\'da Gece Kulübüne Saldırı: 17 Ölü, 14 Yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Ekvator'un Guayas eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. BBC'nin haberine göre, polis yetkililerinden Oscar Valencia, Guayas'ın El Empalme bölgesine 2 pikapla gelen silahlı saldırganların gece kulübüne ve sokaktaki kişilere ateş açtığını, daha sonra olay yerinden kaçtığını belirtti.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini 14 kişinin yaralandığını söyleyen Valencia, olay yerinde en az 40 parça mermi parçası bulduklarını kaydetti.

Valencia, silahlı kişilerin olay esnasında bölgedeki bir uyuşturucu çetesinin sloganını attığını dile getirerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Guayas'ta uyuşturucu kaçakçıları arasında sık sık şiddet olayları yaşandığı belirtiliyor.