Ekvador'da hapishane isyanında 3 mahkum öldü, 6 mahkum yaralandı

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KİTO, 29 Mart (Xinhua) -- Ekvador'un en büyük ikinci cezaevi olan Guayaquil bölge hapishanesinde çıkan bir isyanda 3 mahkumun hayatını kaybettiği ve 6 mahkumun yaralandığı bildirildi.

Ulusal cezaevi yönetim birimi olan Özgürlükten Mahrum Yetişkin ve Ergen Suçlular için Ulusal Kapsamlı Bakım Hizmeti kurumundan (SNAI) Perşembe günü yapılan açıklamada, cezaevinin güvenliğinden sorumlu ulusal polis ve silahlı kuvvetlere atıfla, "Dört saat süren çatışmalar sonrasında, Çarşamba günü saat 23.00 itibarıyla güvenlik güçleri durumu kontrol altına almayı başardı" ifadeleri kullanıldı.

Yaralılardan 1'i bir sağlık kurumunda tedavi altına alınırken, 5'i ise tedavilerinin ardından cezaevine geri gönderildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı yazılı açıklamada isyanın, "bir grup mahkumun kendi aralarındaki ayaklanmadan" kaynaklandığı belirtilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.