Ekvador'da Kamyon Kasasında 7 Kişiye Ait Ceset Bulundu - Son Dakika
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Ekvador'da Kamyon Kasasında 7 Kişiye Ait Ceset Bulundu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Orellana eyaletinde, kamyon kasasında yapılan aramada 7 kişiye ait cesetler bulundu. İncelemeler sonucunda cesetlerin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı operasyonlar düzenleneceği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

29.02.2024 06:25  Güncelleme: 06:27
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Orellana eyaletinde, kamyon kasasında 7 kişiye ait ceset tespit edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, eyalete bağlı Joya de los Sachas kasabasında, ihbar üzerine kamyon kasasında arama yapan polis 7 kişiye ait ceset buldu.

Yapılan inceleme sonucu söz konusu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Orellana Eyaleti Polis Müdürü Henry Coral, açıklamasında, sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyonlar düzenleneceğini bildirdi.

Eyalet savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ekvador'da Kamyon Kasasında 7 Kişiye Ait Ceset Bulundu - Son Dakika
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