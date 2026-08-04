Ekvador'da Kito'ya 4 Bin Güvenlik Gücü Sevk Edildi - Son Dakika
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Ekvador'da Kito'ya 4 Bin Güvenlik Gücü Sevk Edildi

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Devlet Başkanı Noboa, başkent Kito'daki suç artışına karşı 4 bin polis ve asker sevkini duyurdu.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, başkent Kito'da artan şiddet ve suç olayları üzerine şehre 4 bin polis ve asker sevkini kapsayan yeni güvenlik planını devreye aldıklarını açıkladı.

Noboa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kito Koruma Planı" kapsamında başkent genelinde 2 bin ek polis ile 2 bin askerin sevk edildiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Noboa, "Devleti ve başkenti korkutabileceklerini düşünenlere söyleyeceğim tek şey var, her saldırıya daha güçlü bir karşılık verilecek." ifadesini kullandı.

Plana göre polisler, okullar, pazar yerleri, bankalar, alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve toplu taşıma merkezleri gibi yoğun noktalarda özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde görev yapacak. Askerler ise kritik ulaşım güzergahlarında polisle ortak operasyonlar yürütecek.

Güvenlik güçleri, uluslararası suç örgütlerinin kullandığı güzergahlar arasında gösterilen, kentin doğusundan geçen 58 kilometrelik Simon Bolivar Caddesi başta olmak üzere kent merkezi ve başkente giriş noktalarında yoğunlaşacak.

Kararın, son dönemde başkentte artan şiddet olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Noboa, daha önce artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek farklı dönemlerde 4 kez olağanüstü hal ilan etmişti.

Ekvador, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla 2025 yılını rekor seviyedeki cinayet sayısıyla kapattı. Bu tablo, ülkeyi cinayet oranında Latin Amerika'nın en üst sıralarına taşıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekvador'da Kito'ya 4 Bin Güvenlik Gücü Sevk Edildi - Son Dakika

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