Ekvador'da Morgdaki Soğutma Ünitesi Arızalandı, Kötü Kokular Yayıldı - Son Dakika
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Ekvador'da Morgdaki Soğutma Ünitesi Arızalandı, Kötü Kokular Yayıldı

Ekvador'un Guayaquil kentinde bulunan Adli Tıp Kurumu morgunda kapasitesini aşan yaklaşık 200 ceset birikti ve soğutma ünitesi arızalandı. Bu durum, çevre sakinlerinin kötü kokudan şikayet etmesiyle ortaya çıktı. Morg çalışanları, cesetleri soğutulmuş konteynerden çıkarmak zorunda kaldı ve arızalı ünite onarıldı. Guayaquil'de geçen yıl şiddet sonucu ölen 3 bin 762 kişi rapor edildi ve şehirde çeteler arasındaki çatışmaların sonucu olarak ölümler meydana geldi.

14.06.2024 14:59
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Ekvador'un Guayaquil kentinde kapasitesinin üzerinde ceset konulan Adli Tıp Kurumu morgundaki soğutma ünitesinin arızalanması, kötü kokuların yayılmasına neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de bulunan Adli Tıp Kurumu morgunda kapasitesini aşan yaklaşık 200 ceset birikti ve soğutma ünitesi arızalandı.

Bu durum, çevre sakinlerinin kötü kokudan şikayet etmesiyle ortaya çıktı.

Ekvadorlu medya kuruluşları "Ecuavisa ve Teleamazonas", morg çalışanlarının cesetleri soğutulmuş konteynerden çıkardıklarına ilişkin dronla çekilmiş görüntüler yayımladı. Videoda çalışanların konteynerin girişine içeriden sızan sıvılar nedeniyle kimyasal püskürttüğü görülüyor.

Öte yandan, Guayas eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, morgda son günlerde ortaya çıkan sorunun çözüldüğü belirtilerek problemin varlığı ilk kez kabul edilmiş oldu.

Açıklamada morgda kaç cesedin bulunduğuna dair bilgi paylaşılmazken arızalı soğutma ünitesinin onarıldığı bildirildi.

2023'te şiddet sonucu 3 bin 762 kişi öldürüldü

Emniyetin verilerine göre, 2023'te Guayaquil'de şiddet sonucu ölen 3 bin 762 kişi rapor edildi. Geçen hafta şehirde şiddet mağduru 40 kişinin cesetleri morglara getirildi.

Kaydedilen bu ölümlerin çoğu, 2,72 milyon nüfusa sahip şehirde uyuşturucu dağıtımı rotaları ve kentin çeşitli bölgelerinin kontrolü için birbirleriyle mücadele eden çetelerin çatışmalarının bir sonucu.

Guayaquil'in eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Juan Montenegro, yaptığı açıklamada, "Soğutma kapasiteleri dikkate alınmadan cesetler konteynerlerde saklanıyor. Bu durum da çürüme sürecinin hızlandığı, kötü kokuların yayıldığı ve çürümüş sıvıların arıtılmadan borulara sızdığı anlamına geliyor." dedi.

Montenegro, "Cesetleri neden zamanında toplu mezara gömmediklerini, üniversitelere bağışlamadıklarını ya da neden sokaklarda cesetleri talep eden yakınlarına teslim etmediklerini anlamıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekvador'da Morgdaki Soğutma Ünitesi Arızalandı, Kötü Kokular Yayıldı - Son Dakika

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