Ekvador'da muhalefet lideri Gonzalez'e ihtiyati tutuklama kararı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ekvador'da muhalefet lideri Gonzalez'e ihtiyati tutuklama kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador'da seçim kampanyası finansmanı soruşturmasında muhalefet lideri Luisa Gonzalez ve iki kişi hakkında ihtiyati tutuklama kararı verildi. Başsavcılık yaklaşık 500 bin dolarlık kampanya harcamasının kaynağını araştırıyor. Correist hareket süreci siyasi yargı baskısı olarak nitelendirdi.

Ekvador'da 2023 devlet başkanı seçim kampanyasının finansmanına ilişkin kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan ana muhalefet liderlerinden Luisa Gonzalez hakkında ihtiyati tutuklama kararı verildi.

Ekvador basınında yer alan habere göre, Başsavcılığın ana muhalefetteki Devrimci Vatandaşlık Hareketi liderlerinden Gonzalez'in yanı sıra eski milletvekili Santiago Diaz ve Guayaquil Belediyesinin eski yetkililerinden Wendy Onofre hakkındaki ihtiyati tutuklama talebi, hakim tarafından kabul edildi.

Başsavcılık, 2023 seçim kampanyası için kullanılan kaynakların yasa dışı akaryakıt ticaretinden elde edilmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Soruşturma kapsamında, kampanya harcamalarında kullanılan yaklaşık 500 bin doların kaynağı ve farklı şirketler üzerinden nasıl aktarıldığı araştırılıyor.

Soruşturma, eski milletvekili Diaz'ın, eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın talimatıyla Venezuela'dan getirilen nakit paranın Gonzalez'in seçim kampanyasında kullanıldığı yönündeki iddialarının ardından mart ayında hız kazanmıştı.

Söz konusu iddialar henüz kesinleşmiş yargı kararıyla doğrulanmadı.

Reşit olmayan bir çocuğun cinsel istismarı suçundan 29 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Diaz, daha önce Correist hareketten ihraç edilmişti.

Muhalefetten "siyasi yargılama" tepkisi

Devlet Başkanı Daniel Noboa yönetimine karşı ana muhalefet konumundaki Correist hareket, soruşturmayı siyasi amaçlı yargı baskısı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Correist hareket, süreci "lawfare" (yargı tacizi) olarak tanımlarken Gonzalez de hakkındaki suçlamaları reddederek siyasi baskıya maruz kaldığını savundu.

Gonzalez, 2023 ve 2025 cumhurbaşkanı seçimlerinde Correist hareketin adayı olarak yarışmış, her iki seçimde de ikinci turda Noboa'ya kaybetmişti.

Öte yandan, Devrimci Vatandaşlık Hareketi hakkında yürütülen süreçler sonucunda partinin faaliyetlerinin askıya alındığı ve 29 Kasım'da yapılması planlanan yerel seçimlere katılımının engellendiği bildirildi.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelYargıDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
Tibet’te 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 76 yaralandı Tibet'te 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 76 yaralandı
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
00:15
Çankırı Bayramören’de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 05:03:51. #7.13#
SON DAKİKA: Ekvador'da muhalefet lideri Gonzalez'e ihtiyati tutuklama kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei