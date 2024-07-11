Ekvador'da yeni bir cam kurbağa türü keşfedildi - Son Dakika
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Ekvador'da yeni bir cam kurbağa türü keşfedildi

Ekvador'daki Amazon Ormanları'nda yapılan araştırmalar sonucunda, Ekvador Pontificia Katolik Üniversitesi ve Kito San Francisco Üniversitesi araştırmacıları tarafından Centrolene Kutuku ismi verilen yeni bir cam kurbağa türü keşfedildi. Kutuku Sıradağları'nda yaşayan bu türün nesli tehlike altında olduğu için bölgenin koruma altına alınması ve yasa dışı madenciliğin durdurulması talep edildi.

11.07.2024 00:07
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki Amazon Ormanları'nda yeni bir cam kurbağa türünün keşfedildiği bildirildi.

Ekvador Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsünden (Inabio) yapılan açıklamada, Amazon Ormanları'nda keşfedilen cam kurbağa türünün Ekvador Pontificia Katolik Üniversitesi (PUCE) ve Kito San Francisco Üniversitesinden (USFQ) araştırmacılar tarafından tespit edildiği belirtildi.

Araştırmacılar, keşfin Kutuku Sıradağları'nda gerçekleşmesi nedeniyle yeni türe "Centrolene Kutuku" ismini verdi.

Kutuku Sıradağları'nda yaşayan bu türdeki cam kurbağaların neslinin tehlike altında olduğunu aktaran araştırmacılar, bu bölgenin koruma altına alınmasını ve yasa dışı madenciliğin durdurulmasını istedi.

Yerel basında çıkan habere göre, kurbağanın "cam" olarak adlandırılmasının sebebi, karın bölgelerinin şeffaf olması ve iç organlarının görülebilmesinden kaynaklanıyor.

Kaynak: AA

Amazon Ormanları, San Francisco, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'da yeni bir cam kurbağa türü keşfedildi - Son Dakika

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