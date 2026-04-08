Ekvador'dan Kolombiya'ya Tepki

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesinin eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas için "siyasi mahkum" ifadesini kullanan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "egemenliğe müdahale etmekle" suçladı.

Noboa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Kolombiya lideri Petro'ya tepki gösterdi.

Ekvador'un eski Devlet Başkan Yardımcısı ve halen hapiste bulunan Glas için "siyasi mahkum" değerlendirmesinde bulunan Petro'ya tepki gösteren Noboa, "Şimdi 'siyasi mahkum' kavramını ortaya atmaya çalışıyorlar. Şunu açıkça vurgulamak isterim, bu durum egemenliğimize yönelik bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Noboa, Petro'nun, Amerikan Devletleri Örgütü Şartı'nın (OAS) 19. maddesinde ve uluslararası hukukta yer alan "iç işlerine müdahale etmeme" ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Glas'ın yolsuzluktan mahkum olduğunu hatırlatan Noboa, şunları kaydetti:

"Bu ülke, yolsuzluk yapanların adalet önünde hesap vermesini görmek için yıllarca bekledi. Bugün, dışarıdan birileri (Petro) apaçık olan gerçeğin üzerini örtmek için bir 'siyasi mahkum' masalı pazarlamaya çalışıyor. Hapishanede, Ekvador'a hesap vermesi gereken bir yolsuzluk faili var."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 6 Nisan'da X hesabından yaptığı paylaşımda, Noboa ile Aralık 2024'te gerçekleştirdiği görüşmede, Kolombiya vatandaşlığı da bulunan Jorge Glas'ın "siyasi tutuklu" olduğunu belirterek, kendilerine teslim edilmesini talep ettiğini ifade etmişti.

Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçundan mahkum olmuştu

Eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas, Noboa'nın girişimiyle inşa edilen yüksek güvenlikli "Carcel del Encuentro" cezaevinde tutuluyor.

Rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçlarından 8 yıl, kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.