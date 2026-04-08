Ekvador'dan Kolombiya'ya Tepki

08.04.2026 17:53
Ekvador Başkanı Noboa, Petro'yu Glas'ı 'siyasi mahkum' ilan ettiği için eleştirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesinin eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas için "siyasi mahkum" ifadesini kullanan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "egemenliğe müdahale etmekle" suçladı.

Noboa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Kolombiya lideri Petro'ya tepki gösterdi.

Ekvador'un eski Devlet Başkan Yardımcısı ve halen hapiste bulunan Glas için "siyasi mahkum" değerlendirmesinde bulunan Petro'ya tepki gösteren Noboa, "Şimdi 'siyasi mahkum' kavramını ortaya atmaya çalışıyorlar. Şunu açıkça vurgulamak isterim, bu durum egemenliğimize yönelik bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Noboa, Petro'nun, Amerikan Devletleri Örgütü Şartı'nın (OAS) 19. maddesinde ve uluslararası hukukta yer alan "iç işlerine müdahale etmeme" ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Glas'ın yolsuzluktan mahkum olduğunu hatırlatan Noboa, şunları kaydetti:

"Bu ülke, yolsuzluk yapanların adalet önünde hesap vermesini görmek için yıllarca bekledi. Bugün, dışarıdan birileri (Petro) apaçık olan gerçeğin üzerini örtmek için bir 'siyasi mahkum' masalı pazarlamaya çalışıyor. Hapishanede, Ekvador'a hesap vermesi gereken bir yolsuzluk faili var."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 6 Nisan'da X hesabından yaptığı paylaşımda, Noboa ile Aralık 2024'te gerçekleştirdiği görüşmede, Kolombiya vatandaşlığı da bulunan Jorge Glas'ın "siyasi tutuklu" olduğunu belirterek, kendilerine teslim edilmesini talep ettiğini ifade etmişti.

Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçundan mahkum olmuştu

Eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas, Noboa'nın girişimiyle inşa edilen yüksek güvenlikli "Carcel del Encuentro" cezaevinde tutuluyor.

Rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçlarından 8 yıl, kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
