Ekvador Polisi Meksika Büyükelçiliğini Bastı, Meksika İle İlişkiler Kesildi - Son Dakika
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Ekvador Polisi Meksika Büyükelçiliğini Bastı, Meksika İle İlişkiler Kesildi

Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliğine düzenlenen baskın sonrasında eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas tutuklandı ve Meksika ile Ekvador arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi. Meksika'nın Glas'ın siyasi sığınma talebini kabul etmesi tansiyonu yükseltmiş, Ekvador polisinin büyükelçiliğe baskın düzenlemesi ise iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olmuştur.

06.04.2024 23:10  Güncelleme: 23:10
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- Ekvador polisi, Meksika Büyükelçiliğini bastı

Meksika, Ekvador'la ilişkilerini kesti

MEXİCO CİTY - Meksika, Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamasının ardından Ekvador ile diplomatik ilişkileri kesti.

Güney Amerika ülkesi Meksika ile Ekvador arasında diplomatik kriz yaşanıyor. Yolsuzluktan yargılanan ve iki farklı suçtan hüküm giyen eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, siyasi sığınma talebinde bulunduğu Aralık ayından bu yana Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliğinde sığınıyordu. Meksika'nın, Glas'ın siyasi sığınma talebini dün erken saatlerde kabul etmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu. Ekvador polisinin, akşam saatlerinde ise Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamasının ardından iki ülke arasındaki ipler koptu. Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ardından Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Alicia Barcena'nın Ekvador polisinin zorla büyükelçiliğe girdiği ve mülteci olan ve maruz kaldığı zulüm ve taciz nedeniyle sığınma talebinde bulunan eski devlet başkanı yardımcısının tutuklanması konusunda kendisini bilgilendirdiğini ifade ederek, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin çirkin bir ihlalidir. Bu nedenle, Başbakana bu otoriter eyleme ilişkin açıklama yapılması, yasal yollara başvurulması ve Ekvador'la diplomatik ilişkilerin kesilmesinin açıklanması talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Meksika, UAD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Barcena ise Ekvador ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklayarak, Ekvador Dışişleri Bakanlığı ile baskın öncesinde tutuklama konusunda herhangi bir temas kurulmadığını sözlerine ekledi. Meksika Dışişleri Bakanı Barcena ayrıca, Meksika'nın Ekvador polisinin eylemlerini kınamak üzeriyle Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunmaya hazırlandığını açıkladı.

Ekvador'dan Meksika'ya suçlama

Ekvador Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise, 2013-2017 yılları arasında ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yardımcılığını yürüten Glas'ın tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, Meksika, "eski başkan yardımcısını barındıran diplomatik misyona tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıkları kötüye kullanmak ve yasal çerçeveye aykırı olarak diplomatik sığınma hakkı tanımakla" suçladı.

Büyükelçi "istenmeyen kişi" ilan edilmişti

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un Ekvador'un son seçimlerini açıkça eleştirmesi, 2023 ikinci tur oylamasının "çok ilginç" bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmesi, devlet başkanı adaylarının seçim kampanyalarında medyayı, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio suikastını ve şiddet olaylarını lehine kullandığını iddia etmesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti. Ekvador'dan da Obrador'un ifadelerine yanıt gecikmemiş, Meksika'nın Ekvador Büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio 9 Ağustos'ta Ekvador'un başkenti Quito'da düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ekvador Polisi Meksika Büyükelçiliğini Bastı, Meksika İle İlişkiler Kesildi - Son Dakika

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