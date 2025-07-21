Ekvador'un Uyuşturucu Çete Elebaşı Fito, ABD'ye İade Edildi

Ekvador'da güvenlik güçleri, ülke tarihinin en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı ve çete elebaşı olan "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın, ABD'ye iade edildiğini bildirdi.

CNN'in haberine göre, "Los Choneros" adlı suç örgütünün lideri Fito, iade sürecini yürütmek üzere Ekvador'a gelen ABD'li yetkililere teslim edildi.

Mahkemeye sunulan belgede, yargılanmak üzere ABD'ye iade edilen Fito'nun, "kamu güvenliği için tehdit oluşturduğu ve kaçma ihtimalinin yüksek olduğu" gerekçesiyle yargılamaya kadar tutuklu kalması talep edildi.

Fito'nun ABD'deki avukatı Alexei Schacht ise CNN'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin bugün New York'taki Brooklyn Federal Mahkemesi'ne çıkarılacağını bildirdi.

Suçlu bulunması halinde Fito, en az 10 yıl ve en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Fito'nun hapishaneden firarı

Çete elebaşı Fito, cinayet, organize suç örgütü kurma, yasa dışı silah bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası almıştı.

Cezasının 12 yılını tamamlayan Fito, Guayaquil Bölge Hapishanesi'nde 7 Ocak 2024'te çıkan bir isyandan faydalanarak firar etmişti.

Fito'nun kaçışının ardından ülke genelindeki hapishanelerde isyan ve şiddet olayları yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Fito'nun kaçışı ve polis araçlarına yönelik bombalı saldırılar sonrası hükümet, 9 Ocak 2024'te 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Fito, 17 aylık takip sonucu Haziran 2025'de, başkent Kito'ya 400 kilometre mesafedeki liman şehri Manta'da bir sığınakta yakalanmıştı.