Ekvador ve İsrail İşbirliğini Güçlendiriyor

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkeyi ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede, güvenlik ve ticaret alanlarındaki işbirliğinin sürdürülmesini ele aldı.

Ekvador lideri Noboa, 44 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olan Saar'ı başkent Kito'daki Carondelet Sarayı'nda kabul etti.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamasında, "Teşekkürler Ekvador Dışişleri Bakanı. Sıcak karşılamanız ve dostluğunuz için teşekkür ederim. Bugün Kito'da, bir İsrail Dışişleri Bakanı'nın 44 yıl aradan sonra Ekvador'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında sizinle tanışmak büyük bir zevkti." ifadesini kullandı.

Ulusal basına göre Saar, daha sonra Ekvador Dışişleri Bakanı Roberto Kury ile bir araya gelerek, bakanlıkta imzalanan iki ikili anlaşma kapsamında güvenlik ve ticaret alanındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemini ele aldı.

Ekvador ve İsrail arasında imzalanan ilk anlaşma, terörle mücadelede işbirliğini kapsıyor. Anlaşma kapsamında bilgi paylaşımı, kurumlar arası koordinasyon ve kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Taraflar arasında imzalanan ikinci anlaşma ise Genişletilmiş Ekonomik Diyalog kapsamında ortak bir deklarasyon niteliği taşıyor. Anlaşmayla ticaret, yatırım, siber güvenlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Ekvador Dışişleri Bakanı Kury da açıklamasında, yeni pazarların geliştirilmesi, ticaret, yabancı yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğinin sürdürülmesinin ele alındığını belirterek, bu gelişmenin Ekvador'un küresel ölçekteki görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

Bu arada Saar'ın, Ekvador ziyareti kapsamında ülkeye gelecek olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile de bir görüşme gerçekleştireceği, 7 Ağustos'ta ise Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve başlama törenine katılacağı bildirildi.