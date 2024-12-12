El Faşir'de Saldırı: 15 Ölü

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EL FAŞİR (SUDAN), 12 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir kampa yapılan topçu saldırısında hasar gören bir ev, 11 Aralık 2024.

Yerel bir sağlık yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından El Faşir'in güneyinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir kampa ve bir pazara düzenlenen topçu saldırısında en az 15 kişinin öldüğünü ve 64 kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: El Faşir'deki Direniş Komiteleri Koordinasyonu/Xinhua aracılığıyla)