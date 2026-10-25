El Halil'de 3 gündür süren kuşatmada yaşlı adam darbedilerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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El Halil'de 3 gündür süren kuşatmada yaşlı adam darbedilerek hastaneye kaldırıldı

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El Halil'de 3 gündür süren kuşatma sırasında evine gitmeye çalışan yaşlı adam, İsrail askerlerinin darbesiyle yaralandı. Sosyal medya görüntülerinde askerlerin yaşlı adamı itip tekmelediği görüldü; hastaneye kaldırılan adam şeker hastası olduğunu söyledi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 3 gündür kuşatma altında tuttukları El Halil kentinde evine gitmeye çalışan yaşlı bir adamı darbetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, İsrail askerlerinin, Hicazi Şavir et-Temimi isimli yaşlı adamın, 23 Ekim'de boşaltılan bölgedeki evine gitmeye çalışırken uğradığı saldırıyı gözler önüne serdi.

Görüntülerde askerlerle konuşmaya çalışan yaşlı adamın bastonuna yaslandığı, ardından askerlerden birinin onu ittiği ve defalarca tekmelediği görüldü.

Yaşlı adam, aldığı darbeler nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Temimi, sosyal medyadaki görüntülerde, bir çok asker tarafından başı dahil vücudunun farklı noktalarından darbedildiğini söyledi.

Yaşlı adam, şeker hastası olduğunu, damarlarına 9 adet stent takıldığını ve ilaçlarını alması gerektiğini söylemesine rağmen askerleri kararlarından vazgeçiremediğini, Yüksek Mahkeme'ye başvurmak için kendilerinden giriş yasağı emrini göstermelerini talep ettiğinde ise darbedildiğini anlattı.

Askerlerin kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini, bu sırada iki askerin de göğsüne, bacağına ve kafasına vurduğunu ve kendisini geri dönmeye mecbur bıraktıklarını söyleyen Temimi, yürüyerek geri dönmeye çalışırken bir anda baygınlık geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

İsrail kaynaklarına göre, saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

Saldırı sonrasında İsrail ordusu, El Halil'de 2 binin üzerinde Filistinliyi evlerinden zorla çıkardı, konut ve iş yerlerini yıktı, kentin giriş ve çıkışlarını kapatarak günlük yaşamı felce uğrattı.

Kaynak: AA
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