El Halil'de Cuma Namazı ve Toprak Savunması

Filistinli yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ele geçirmekle tehdit ettiği topraklarında cuma namazını eda etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil kentine bağlı Dura ve İzna beldelerindeki toprakları ele geçirme girişimlerine dikkati çekildi.

İsraillilerin Dura ve İzna beldelerindeki çiftçilerin topraklarına ulaşmalarına engel olduğuna işaret edilen haberde, İsraillilerin söz konusu toprakları gasbetmek amacıyla Filistinli çiftçilerin arazilerine girmesini engellediği ve günlük saldırılarla kundaklama eylemlerinde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Filistinli yüzlerce vatandaşın, İsraillilerin ele geçirmekle tehdit ettiği topraklarında bir araya gelerek cuma namazını eda ettiği aktarılan haberde, Filistinlilere destek için bazı aktivistlerin de namaz için toplananlara eşlik ettiği kaydedildi.

Haberde, Filistinli vatandaşların burada toplanıp cuma namazını eda ederek" bedeli ne olursan olsun" topraklarını terk etmeyecekleri mesajını verdikleri vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Udla beldesine saldırdı

Öte yandan WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus kentine bağlı Udla beldesine saldırdı.

Beldenin su kaynağı olan kuyuya molotofkokteyli atan İsrailliler, Filistinlilerin arazilerinde yangın çıkardı.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.