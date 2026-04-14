El Halil'de Filistinliler İsraillilere Direndi - Son Dakika
El Halil'de Filistinliler İsraillilere Direndi

14.04.2026 18:33
El Halil'de Filistinliler, İsraillilerin ev baskınını engellerken, olayda gerginlik yaşandı.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil'de Filistinliler, İsraillilerin bir evi ele geçirme girişimine engel oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, El Halil'in kuzeydoğusundaki Şuyuh beldesine baskın gerçekleştirdi.

İsrailliler, beldedeki bir Filistinlinin evini basarak zorla ele geçirmeye çalıştı. Belde sakini Filistinliler, bu duruma karşıya koyarak silahlı İsraillilerin evi ele geçirmesini engelledi.

Şuyuh Belediyesi Yürütme Müdürü Fadi Muhammed Ayayide ise sabah saatlerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bir Filistinliye ait arazi üzerine çadır kurmaya çalıştıklarını söyledi.

İsraillilerin silahlı olduğunu ve Filistinlilerin onları engellediğini aktaran Ayayide, İsraillilerin korkutma amacıyla havaya ateş açtığını da ifade etti.

Ayayide, kısa süre sonra İsrail askerlerinin bölgeye geldiğini ve Filistinlilere ses ve gaz bombasıyla müdahale ettiğini aktardı.

İsraillilerin, bu eylemini emrivaki şeklinde niteleyen Ayayide, izledikleri yolun "çadır ya da gelişigüzel karakollar kurmak, ardından bölge sakinlerinin tepkilerini izlemek ve eğer herhangi bir direniş olmazsa yerleşimi genişletmek" olduğunu vurguladı.

Ayayide, bölge sakinlerinin ayrıca "kurulan çadırın kaldırılmasını sağlamak ve vatandaşların arazilerine erişimini mümkün kılmak" amacıyla olay yerinde kalacağını vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Halil'de Filistinliler İsraillilere Direndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: El Halil'de Filistinliler İsraillilere Direndi - Son Dakika
