El Halil'de Filistinlilere Saldırı

16.05.2026 14:18
İsrailliler, El Halil'de Filistinlilere ait evlere saldırarak 2 kişiyi yaraladı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait evlere düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı, İsrail askerleri ise kentteki bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

El Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece saatlerinde El Halil kent merkezindeki bazı mahallelerde Filistinlilere ait evlere saldırdığını ve 2 Filistinliyi yaraladığını söyledi.

Cabir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ardından bölgeye gelen İsrail askerlerinin bir Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

İsrail askerlerinin bugün için es-Selayime ve el-Caberi mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini aktaran Cabir, İsrail güçlerinin Filistinlilerin hareketliliğini, işlerine gitmesini ve evlerinin pencerelerinden bakmasını bile engellediğini kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil'de bir hafta sürecek kutlamalar düzenleyeceğine ilişkin duyurular yayımladığını belirten Cabir, Filistin mahallelerine yönelik daha fazla kısıtlama uygulanabileceğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün El Halil kentinde düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporuna göre, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı düzenlemişti.

Rapora göre, İsrail ordusu 1097 saldırı düzenlerken, gaspçı İsrailliler 540 saldırıda bulundu. Saldırıların en yoğun olduğu bölgelerin 402 olayla Nablus, 340 olayla El Halil, 312 olayla Ramallah-Bire, 171 olayla da Beytüllahim olduğu kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

