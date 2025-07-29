El Halil'de İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki iki ayrı olayda, İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA, biri İsrail ordusunun diğeri ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında olmak üzere 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Mesafir Yatta'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarını kaldırdığı Yahudi yerleşimci Yinon Levi'nin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin, İsrail işgali altındaki yaşam ile İsrail ordusunun yıkım politikalarını anlatan ve "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeselinde yer alan Avde Hadalin olduğu aktarıldı.

Belgeselin yapımcılarından Yuval Abraham, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hadalin'in belgesele büyük katkıları olduğunu aktardı.

Abraham, Filistinlilere ateş açan kişinin ise Kanada'nın yaptırım listesinde yer alan Yahudi yerleşimci Yinon Levi olduğunu belirtti.

İsrail basını, Levi'ye Kanada'nın yaptırım uygulamayı sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail ordusu, bir Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

Öte yandan İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyinde bir kontrol noktasındaki saldırısında, Filistinli Muhammed Samir Süleyman el-Cemel hayatını kaybetti.

WAFA'nın haberinde, 27 yaşındaki Cemel'e doğrudan ateş açıldığı, İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin ona ulaşmasını engellediği ve naaşını alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cemel'in kendilerine tuğla fırlattığı iddia edilerek askerler tarafından öldürüldüğü itiraf edildi.

Ayrıca, Ramallah'a bağlı Kufr Malik beldesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, tavuk çiftliklerine saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, kendilerine karşı koymaya çalışan silahsız Filistinli gençlere ateş açarak birinin yaralanmasına neden oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 153 saldırı düzenledi ve 4 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1008 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.