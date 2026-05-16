El Halil'de İsrail Saldırısı: 3 Yaralı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği saldırılarda biri gerçek mermiyle olmak üzere, 3 Filistinli yaralandı.
Gaspçı İsrailliler, El Halil kentinin Ez-Zahiriyye kasabası ile Cabir Mahallesi'ne saldırı düzenledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zahiriyye'deki saldırıda 1 Filistinli uyluğundan vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.
İsrailliler, Cabir Mahallesi'nde ise 2 Filistinliyi darbederek hastanelik etti.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.
