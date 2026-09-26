El Halil'de üzüm festivali, 500 dönüm yıkıma rağmen varlık mesajıyla yeniden başladı

Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle 2023'ten bu yana düzenlenemeyen "Üzüm Pazarlama Günleri" festivali, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yeniden başladı.

El Halil'deki İbrahim Camisi yakınında düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler ve çocuklara yönelik gösterilerin yanı sıra üzüm ve üzüm ürünlerinin farklı Filistin kentlerinden gelen ziyaretçi ve tüketicilere doğrudan çiftçiler tarafından satışı gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe El Halil'in doğusundaki Buka bölgesinden katılan çiftçi ve insan hakları aktivisti Ata Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin çiftçilerin ürünlerini pazarlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Cabir, kentin doğusundaki Yahudi yerleşim birimlerinin bulunduğu yolun iki tarafındaki üzüm bağlarının mayıs ayında geniş çaplı yıkıma maruz kaldığını belirterek, Beyt Aynun ve Halhul bölgelerinde yaklaşık 500 dönümlük tarım arazisinin tahrip edildiğini ifade etti.

Festivalde sergilenen üzümleri gösteren Cabir, "Bu üzümler, geriye kalanlardan. Büyük kayıplara rağmen geçim kaynaklarımızın kalan kısmına tutunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin varlığını sürdürme mesajı

El Halil Yeniden İmar Komitesi Genel Müdürü Mühenned Caburi de festivalin İbrahim Camisi'ne birkaç metre mesafede düzenlenmesinin "Yahudileştirme ve Harem-i İbrahimi'yi boşaltmaya yönelik tüm planlara karşı bir mesaj" taşıdığını söyledi.

Eski Şehir'de Filistinlilerin varlığını sürdürmesinin ve daha fazla ailenin buraya yerleşmesinin yerinden etme girişimlerinin başarısızlığa uğratılmasına katkı sağlayacağını belirten Caburi, festivalin "orada bulunmak, namaz kılmak, İsrail'in yaymaya çalıştığı korku bariyerini kırmak ve çiftçinin ürünlerini sergilemesi için bir fırsat" olduğunu ifade etti.

Filistin Halkla İlişkiler Forumu Başkanı Alaa Zelum da festivalin El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinin canlandırılmasına katkı sağladığını ve esnafın etkinliğin yeniden düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından ara verilen üzüm festivali bu yıl yeniden düzenleniyor.

El Halil, üzüm üretiminde öne çıkıyor

Filistin Merkez İstatistik Bürosunun 2021 tarım sayımına göre, ülkede üzüm bağlarıyla ekili alan yaklaşık 29 bin dönüm olurken, bunun yaklaşık 12 bin 425 dönümü El Halil Valiliği sınırlarında bulunuyor.

Festival, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki tarım arazilerine yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde düzenleniyor. İsrail güçleri dün Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah kenti yakınlarında onlarca ağacı sökmüş ve 29 dönümlük alanın tahrip edilmesi yönünde bildirimde bulunmuştu.