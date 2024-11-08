El Hilaliye'de Kuşatma: 79 Sivil Öldü - Son Dakika
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El Hilaliye'de Kuşatma: 79 Sivil Öldü

Cezire bölgesindeki El Hilaliye kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kuşatmasında 79 sivil hayatını kaybetti.

08.11.2024 15:32
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PORT SUDAN, 8 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Cezire bölgesinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından yaklaşık iki haftadır kuşatma altında tutulan El Hilaliye kentinde 79'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Sudan'ın orta kesimindeki hak ihlallerini izleyen gönüllü grup Nida El-Vasat Platformu'nun perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kuşatması yüzünden El Hilaliye'deki ölü sayısı 79'a ulaştı. Yaklaşık 100.000 kişinin iki haftadır kuşatma altında olduğu kent büyük bir hapishaneye dönüştü" denildi.

Kuşatma altındaki kentte yaşayanların ciddi düzeyde gıda ve ilaç sıkıntısı çektiği ve salgın hastalıklar nedeniyle sağlığı bozulan onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel aktivistler ve gönüllü gruplar, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni, bölge komutanları olan Ebu Ekle Keykel ve liderlik ettiği birliklerin 20 Ekim'de Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olmasının ardından Cezire'nin doğusunda saldırılar düzenlemekle suçladı.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise sivillerin hedef alındığını reddederek, eylemlerinin Sudan ordusunu destekleyen silahlı gruplarla mücadeleyi amaçladığını iddia etti. Gruba danışmanlık yapan İmran Abdullah 29 Ekim'de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Son dönemde Cezire'nin doğusunda saldırıya uğrayanlar sivil değil" diyerek bölge sakinlerini silahlandırmak için "kasıtlı" bir kampanya yürütüldüğünü ileri sürdü.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Hilaliye'de Kuşatma: 79 Sivil Öldü - Son Dakika

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