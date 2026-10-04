El-İhbariye'ye göre İsrail, Kuneytra'nın güneyinde Sufa 53 kazılarına yeniden başladı - Son Dakika
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El-İhbariye'ye göre İsrail, Kuneytra'nın güneyinde Sufa 53 kazılarına yeniden başladı

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Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre İsrail ordusu, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında Sufa 53 projesi kapsamındaki kazı çalışmalarına yeniden başladı. Çalışmalar tarım arazilerine zarar veriyor ve yerel halkın topraklarına erişimini kısıtlıyor.

Suriye'nin Kuneytra ilinin güney kırsalında, bölgeyi işgal altında tutan İsrail güçlerinin kazı çalışmalarına yeniden başladığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında, "Sufa 53" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara yeniden başladı.

Çalışmaların, Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü belirtilen haberde, "Sufa 53" projesinin, ayrım hattı boyunca yol kazılmasını kapsadığı kapsadığı ve İsrail güçlerinin de bölgede bu kapsamda faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Sufa 53

İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü "Sufa 53" veya "Büyük Fırtına" olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor.

Proje kapsamında askeri yollar açılması ve derin hendekler kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar tarım arazilerine zarar veriyor ve yerel halkın topraklarına erişimini kısıtlıyor.

Kaynak: AA
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