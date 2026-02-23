El Mencho Operasyonuyla İstihbarat Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El Mencho Operasyonuyla İstihbarat Desteği

23.02.2026 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, El Mencho'nun öldürüldüğü operasyonda Meksika'ya istihbarat desteği sağladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü operasyonda istihbarat desteği sağladığını bildirdi.

Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Meksika'da dün federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, CJNG elebaşı ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini belirten Leavitt, operasyondaki işbirliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.

Ne olmuştu?

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

CJNG, Washington tarafından terör örgütü ilan edilmişti

ABD, El Mencho'yu Meksika'da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.

Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Mencho Operasyonuyla İstihbarat Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

09:29
İstanbul’da Casperlar suç örgütüne bilgi aktaran 7’si polis, biri zabıt katibi 14 zanlı tutuklandı
İstanbul'da Casperlar suç örgütüne bilgi aktaran 7'si polis, biri zabıt katibi 14 zanlı tutuklandı
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:36:20. #.0.4#
SON DAKİKA: El Mencho Operasyonuyla İstihbarat Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.