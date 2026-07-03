El Nino Etkisiyle Aşırı Hava Olayları Artacak - Son Dakika
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El Nino Etkisiyle Aşırı Hava Olayları Artacak

03.07.2026 13:02
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WMO, El Nino'nun güçlenmesiyle sıcak hava dalgaları ve kuraklık riskinin artacağını bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino'nun şiddetlenmesiyle dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, şiddetli yağışlar ve aşırı hava olayları riskinin artmasını öngörüyor.

WMO, aylık küresel mevsimsel iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, "Tropikal Pasifik'te El Nino koşulları oluştu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesi bekleniyor. Bu da dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, şiddetli yağışlar ve diğer aşırı hava olayları olasılığını artırıyor." tespitinde bulunuldu.

Temmuz-Eylül 2026 döneminde güçlü El Nino koşullarına doğru hızlı gelişmelere işaret edilen raporda, Orta ve Doğu Ekvatoral Pasifik'teki okyanus sıcaklıklarında tutarlı ısınma görüldüğü belirtildi.

Raporda, "El Nino'nun Kuzey Yarımküre sonbaharında güçlenmeye devam etmesi ve etkisinin dünyanın birçok bölgesine yayılması bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

Ekvator Atlantik Havzası'nın da genel olarak ortalamadan daha sıcak kalmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino koşullarının halihazırda başladığı ve hızla güçlü bir olaya dönüşmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Saulo, "(El Nino koşulları) Bu, kuraklık ve aşırı yağış olasılığını ve dünyanın birçok bölgesinde karada ve denizde sıcak hava dalgaları riskini artıracaktır." görüşünü paylaştı.

WMO'nun hükümetleri, insani yardım kuruluşlarını ve iklime duyarlı sektörleri desteklemek için Birleşmiş Milletler ve bölgesel düzeyde faaliyetleri koordine etmek üzere benzeri görülmemiş seferberlik başlattığına dikkati çeken Saulo, "Gelişmiş mevsimsel tahminler ve erken uyarılar, can kurtarmak ile ekonomilerimiz ve topluluklarımız üzerindeki etkiyi hafifletmek için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

El Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Kaynak: AA

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