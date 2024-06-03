El Nino Son Buluyor, La Nina Geri Dönüyor - Son Dakika
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El Nino Son Buluyor, La Nina Geri Dönüyor

El Nino Son Buluyor, La Nina Geri Dönüyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkların artmasına neden olan El Nino'nun sona erme belirtileri gösterdiğini ve yıl sonuna doğru gezegeni serin tutan La Nina hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğunu belirtti. WMO'nun yayımladığı rapora göre, bu yılın temmuz-eylül döneminde La Nina'nın görülme olasılığı yüzde 60 olarak tahmin ediliyor. Raporda ayrıca son 9 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu ve 2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın bu durumu değiştiremediği ifade edildi. WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett ise El Nino'nun sona ermesinin iklim değişikliğinde bir duraklama anlamına gelmediğini ve gezegenin ısınmaya devam edeceğini belirtti.

03.06.2024 17:59
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona erme belirtileri gösterdiğini ve yıl sonuna doğru gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğunu belirtti.

WMO, El Nino'ya ilişkin rapor yayımladı. "Küresel sıcaklıkların ve dünya genelinde aşırı hava koşullarının artmasına neden olan ve geçen yıldan bu yana etkili olan El Nino artık sona erme belirtileri gösteriyor." ifadesinin yer aldığı raporda, bu yılın temmuz-eylül döneminde La Nina'nın görülme olasılığının yüzde 60 olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Son 9 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu belirtilen raporda, 2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın soğutucu etkisinin de bunun önüne geçemediği aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu." ifadesini kullandı.

El Nino etkisinin sona ermesinin, "uzun vadeli iklim değişikliğinde bir duraklama" anlamına gelmediğine dikkati çeken Barrett, gezegenin ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle ısınmayı sürdüreceğini kaydetti.

Barrett, "Olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları önümüzdeki aylarda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Atmosferimizdeki ekstra ısı ve nem nedeniyle hava koşullarımız daha da zorlu olmayı sürdürecek. Bu nedenle 'herkes için erken uyarılar', WMO'nun birinci önceliği olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel El Nino Son Buluyor, La Nina Geri Dönüyor - Son Dakika

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