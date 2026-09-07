El Salvador, 23 yaşındaki Ayşe Esra Deveci'yi 3 ilin fahri konsolosu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El Salvador, 23 yaşındaki Ayşe Esra Deveci'yi 3 ilin fahri konsolosu yaptı

El Salvador, 23 yaşındaki Ayşe Esra Deveci\'yi 3 ilin fahri konsolosu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Esra Deveci (23), El Salvador Cumhuriyeti'nin Nevşehir, Aksaray ve Kayseri illerinden sorumlu fahri konsolosu olarak atandı. Honest Holding bünyesindeki fahri konsolosluk görevi sayısı ikiye yükselirken, Deveci kültür, turizm, ticaret ve eğitim alanlarında iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

HONEST Holding, Ayşe Esra Deveci'nin (23) El Salvador Cumhuriyeti tarafından Nevşehir, Aksaray ve Kayseri illerinden sorumlu fahri konsolosu olarak görevlendirildiğini duyurdu.

W Tatil Yönetim Kurulu Üyesi ve Honest Holding iştiraklerinde uluslararası turizm operasyonları ve yönetim alanlarında görev üstlenen Ayşe Esra Deveci, El Salvador Cumhuriyeti'nin Nevşehir, Aksaray ve Kayseri illerinden sorumlu fahri konsolosu olarak görevlendirildi. Bu atamayla birlikte Honest Holding bünyesindeki fahri konsolosluk görevi sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.

Deveci'nin görev tebliği, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele adına El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Héctor Enrique Jaime Calderón tarafından düzenlenen törenle takdim edildi. Deveci'nin, yeni dönemde Türkiye ile El Salvador arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.Törende konuşan Ayşe Esra Deveci, özellikle Kapadokya Bölgesi ile El Salvador arasında kültür, turizm, ticaret ve eğitim alanlarında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Nevşehir, Aksaray ve Kayseri'deki yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve iş dünyası temsilcileriyle yakın iş birliği içerisinde hareket etmeyi hedeflediğini ifade eden Deveci, iki ülke ve iki bölge arasında kalıcı, güçlü ve sürdürülebilir bağların kurulmasına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Deveci ayrıca El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin gençlere verdiği önemin ve genç nesillere duyduğu güvenin bu görevlendirmede önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bukele'nin genç, yenilikçi ve geleceğe dönük vizyonunun başta Kapadokya olmak üzere görev alanındaki üç ilde daha yakından tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

BÜYÜKELÇİ CALDERÓN: İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Törende değerlendirmelerde bulunan El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Héctor Enrique Jaime Calderón, Honest Holding ve iştiraklerine duydukları güveni dile getirdi.

İngilizce ve İspanyolcaya ileri düzeyde hakim olan Ayşe Esra Deveci'nin, El Salvador'u ve El Salvador halkını görev bölgesinde başarıyla temsil edeceğine inandıklarını belirten Büyükelçi Calderón, söz konusu görevlendirmenin Türkiye ile El Salvador arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

HONEST HOLDİNG'DE İKİNCİ FAHRİ KONSOLOSLUK GÖREVİ

Honest Holding'den yapılan açıklamada, Ayşe Esra Deveci'nin görevlendirilmesiyle birlikte holding bünyesinde görev alan isimlerin üstlendiği fahri konsolosluk görevi sayısının ikiye çıktığı belirtildi. Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci'nin Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu olarak yürüttüğü görevin ardından gerçekleşen bu yeni atamanın, holdingin uluslararası ilişkiler ve kültürler arası iş birliği alanındaki temsil gücünü daha da pekiştirdiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

El Salvador, Diplomasi, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Salvador, 23 yaşındaki Ayşe Esra Deveci'yi 3 ilin fahri konsolosu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Nazilli’de çatıya düşen dana kurtarıldı Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler
Amedspor’dan müthiş geri dönüş 2-0’dan gelip puan aldılar Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:46
İş yerinin önüne gönderdiler Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
15:05
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 16:04:19. #7.13#
SON DAKİKA: El Salvador, 23 yaşındaki Ayşe Esra Deveci'yi 3 ilin fahri konsolosu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement