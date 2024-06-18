El Salvador'da Şiddetli Yağışlar 11 Kişinin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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El Salvador'da Şiddetli Yağışlar 11 Kişinin Hayatını Kaybetti

El Salvador'da Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli sağanak yağışlar 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve 880'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Hayatını kaybedenler arasında üç çocuk bulunurken, ölümlerin çoğunun düşen ağaçlar nedeniyle yaşandığı belirtildi. Ülkede mevcut sığınaklar ise 882 kişiye barınma imkanı sağlamaktadır. Hava tahminlerine göre, önümüzdeki 48 saat içinde yağışların siklona dönüşebileceği öngörülüyor.

18.06.2024 10:21
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SAN SALVADOR, 18 Haziran (Xinhua) -- El Salvador'da Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli sağanak yağışlar 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve 880'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

El Salvador Ulusal Sivil Koruma Sistemi Direktörü Luis Alonso Amaya Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybedenler arasında üç çocuğun bulunduğunu ve ölümlerin çoğunun düşen ağaçlar nedeniyle yaşandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Juan Carlos Bidegain, mevcut 117'den fazla sığınağın 6.400 kişiye ev sahipliği yapabileceğini, şu anda 34 sığınakta 443 yetişkin ve 439 çocuk olmak üzere toplam 882 kişiye barınma imkanı sağlandığını açıkladı.

Bidegain, Yasama Meclisi'nin Pazar günü 15 günlük ulusal acil durum ilan ettiğini de sözlerine ekledi.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez'e göre ülkenin çeşitli bölgelerinde, özellikle batıda 16 saatten fazla kesintisiz yağış görüldü.

"Hafta boyunca özellikle kıyı ve volkanik bölgede oldukça kuvvetli yağışlar göreceğiz" diyen Lopez, hava koşullarının Çarşamba gününden itibaren düzelmeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Hava tahminlerine göre ülkedeki şiddetli yağışlara Orta Amerika bölgesi üzerindeki iki alçak basınç sistemi sebep olurken, bu sistemlerin önümüzdeki 48 saat içinde bir siklona dönüşebileceği öngörülüyor.

Salvador hükümeti yağışların şimdiye kadar 42 toprak kaymasına neden olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel El Salvador'da Şiddetli Yağışlar 11 Kişinin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: El Salvador'da Şiddetli Yağışlar 11 Kişinin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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