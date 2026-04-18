El Salvador'dan Türkiye'ye Yatırım Daveti

18.04.2026 20:21
El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Ulloa, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/IRMAK AKCAN - El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Türk özel sektörüne çok minnettarız ve onları jeotermal enerji gibi diğer alanlarda da çalışmaya ülkemize davet ediyoruz." dedi.

Ulloa, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye ve El Salvador arasındaki diplomatik ilişkilerin "son derece iyi durumda" olduğunu belirten Ulloa, "Biz Ankara'da büyükelçiliğimizi açtık, Türkiye de San Salvador'da büyükelçiliğini açtı. Temel olarak siyasi arenada birbirimizi destekleme ve bu sürecin bir parçası olma sorumluluğunu üstlenme konusunda çeşitli konuları görüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Ulloa, iki ülkenin coğrafi benzerliğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin durumunda, bir yandan Avrupa'nın, bir yandan da Asya'nın parçası olması söz konusu. El Salvador'un durumunda ise Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında doğal bir köprü konumundayız ve Pasifik Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nu birbirine bağlıyoruz." diye konuştu.

Bu durumların iki ülkeye farklı topluluklarla paylaşım yapma fırsatı verdiğini aktaran Ulloa, "Bu bakımdan, Türkiye hükümetinin tutumunu örnek alıyoruz. Dolayısıyla uluslararası toplumdaki rolünüzü çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulloa, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendiğine ve özel şirketlerin El Salvador'daki yatırımlarına değinerek, "Türk özel sektörüne çok minnettarız ve onları jeotermal enerji gibi diğer alanlarda da çalışmaya ülkemize davet ediyoruz." dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin liderliğinde ülkesinin değişime uğradığını kaydeden Ulloa, özellikle ülkesinde yolsuzluk ve güvenlik alanında ciddi gelişmeler olduğunu söyledi.

Ulloa, ADF'nin "ağ kurma, insanlarla tanışma ve ilişkileri güçlendirme" konusunda bir fırsat olduğunu belirterek, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katıldığı bir panelde, uluslararası arenada sahiplenme konusunu ve bölgesel girişimlerin sorunları nasıl çözebileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da ilk gol 2. dakikada geldi
Canlı anlatım: Ankara'da ilk gol 2. dakikada geldi
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
