Ela Hatice Çepli İstiklal Marşı'nda Türkiye Birincisi

Kayseri'de eğitim gören ortaokul öğrencisi Ela Hatice Çepli, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya katılan Bünyan Koyunabdal Orhan Kaplan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Çepli, ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başardı.

Ayrıca, "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada ise Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Yıldırım bilgi yarışması kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.