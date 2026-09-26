ELAS, Miçotakis'in Netanyahu ile görüşmesine UCM tutuklama kararı yüzünden tepki gösterdi - Son Dakika
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ELAS, Miçotakis'in Netanyahu ile görüşmesine UCM tutuklama kararı yüzünden tepki gösterdi

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Yunan Sol İttifakı (ELAS), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in hakkında UCM tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini eleştirdi. ELAS, Miçotakis'in BM 81. Genel Kurulu'ndaki temaslarını ve konuşmasını da sert sözlerle eleştirdi.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kurduğu ve anketlerde ikinci sırada yer alan parti Yunan Sol İttifakı (ELAS), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini eleştirdi.

ELAS'tan yapılan açıklamada, Miçotakis'in Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki temasları ve konuşması sert sözlerle eleştirildi.

Açıklamada, "Başbakan'ın BM Genel Kurulu'ndaki varlığı, Miçotakis'in tek boyutlu ve başarısız dış politikası sonucunda Yunan diplomasisinin saplandığı bataklığı bir kez daha gözler önüne serdi." ifadesi yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin iki yıl için geçici üyesi olan Yunanistan'ın dünyaya barış ve istikrar getirmek için herhangi bir inisiyatifte bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Başbakan Miçotakis, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış bir tutuklama emrinin bulunduğu bir dönemde, Avrupalı ??liderlerin büyük çoğunluğunun aksine, Netanyahu ile görüştü. Bu sırada Türkiye ise iki önemli çok taraflı toplantı düzenleyerek Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan ile işbirliğini pekiştirdiğini ortaya koydu."

Açıklamada, Yunanistan'ın çok taraflı bir dış politikaya dönüş yapması gerektiği de ifade edildi.

Kaynak: AA
Binyamin NetanyahuKiryakos MiçotakisYunanistanPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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