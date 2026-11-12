Elazığ Ağın'da Vali'nin katıldığı programda göle 100 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Elazığ Ağın'da Vali'nin katıldığı programda göle 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

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Elazığ Ağın\'da Vali\'nin katıldığı programda göle 100 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Vali Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla düzenlenen programda Keban Baraj Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı. Çalışmayla göldeki doğal balık stoklarının ve doğal yaşamın desteklenmesi, sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması hedefleniyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Keban Baraj Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce Şevket Uzun Köprüsü mevkisinde balıklandırma programı düzenlendi.

Program kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 100 bin sazan yavrusu baraj gölünün sularıyla buluşturuldu.

Su kaynaklarındaki doğal balık stoklarının ve doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 2026 yılında toplam 15 milyon sazan yavrusu üretildi.

Üretilen bu yavrularla hem Elazığ'ın hem de farklı illerin iç sularındaki doğal balık stoklarının artırılmasına katkı sağlanıyor.

Vali Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, kentteki iç sularda çok önemli miktarlarda balık üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplamda 213 işletme tarafından kentteki iç sularda balık üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bu 213 işletmede yaklaşık olarak 100 tonu mersin balığı olmak üzere ki ülkemizde ilk defa olan bir husus ve 47 bin 100 ton civarında bir balık üretimi gerçekleşmekte. Buradan da elde edilen gelir yaklaşık olarak 121 milyon dolara kadar çıkmakta, bu anlamda ülkemiz için çok önemli bir değer. Aynı zamanda iç sularda üretilen balık üretiminde ilimiz birinci sırada ve doğrultuda çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Hem İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, hem de Su Ürünleri Araştırma Enstitümüz balık üretimi konusunda çeşitli çalışmalar yapmakta şu anda da yine göldeki doğal balık rezervlerini çoğaltma ile ilgili olarak bir balıklandırma çalışmasını gerçekleştirdik. Bu çalışma baraj gölünde yapılan balık avcılığı ile ilgili olarak da önemli bir kaynak teşkil edecektir."

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, yetkililer ve kurum çalışanları katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ Ağın'da Vali'nin katıldığı programda göle 100 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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