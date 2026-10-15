Elazığ Ağın\'daki üreticilere 2 ton kırmızı mercimek tohumu yüzde 70 hibeyle verildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibeli 2 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi (TAKE) programı kapsamında Ağın'da üreticilere tohum desteği sağlandı.

İlçede düzenlenen programda üreticilere yüzde 70 hibeli 2 ton kırmızı mercimek tohumu desteği sunuldu.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, bu desteğin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli bir hasat dönemi temeni etti.