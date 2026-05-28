Elazığ Barajlarında Su Tahliyesi Başladı

28.05.2026 16:26
Karakoçan'daki barajlarda su tahliyesi, doluluk sebebiyle kademeli olarak sürdürülüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi devam ediyor.

Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Peri Çayı'nın yukarı havzasında yer alan Özlüce Barajı ile ardışık sistemdeki Pembelik ve Seyrantepe barajları tam doluluk seviyesine ulaştı.

DSİ ve baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonunda, su dengesini korumak ve enerji üretimini en üst seviyede optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.

Bölgede kış aylarında yağan karın erimesi ve ilkbaharda sağanaklarla birlikte ilk olarak tam doluluğa ulaşan Özlüce Barajı'nda 6, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında 2 gündür su tahliyesi devam ediyor.

Vadideki su akış hızı ve barajlardaki su seviyeleri, ekipler tarafından anlık izlenerek su tahliye süreci sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor.

Bu arada kapakların açılmasıyla Peri Çayı vadisinden suyun coşkuyla akışı, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için güzel manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:31:22. #7.12#
