Elazığ Cezaevinde silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ Cezaevinde silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

09.07.2024 14:55
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlük, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Cezaevinde silahlı saldırı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir."

Kaynak: AA

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