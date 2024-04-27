Elazığ'da 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali Başladı - Son Dakika
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Elazığ'da 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali Başladı

Elazığ\'da 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali Başladı

Elazığ'da düzenlenen 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yakup Kılıç Spor Salonu'nda başladı. Açılışta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oktay Arık, etkinliklerin sporcular açısından önemli olduğunu belirtti. Yarışmaya katılan sporcular, 2 gün sürecek yüzme yarışmasında dereceye girmek için mücadele edecek.

27.04.2024 16:03
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Elazığ'da "1. Çaydaçıra Yüzme Festivali" başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen festivalin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oktay Arık, burada yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin sporcular açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Arık, "9 kulüp 175 sporcumuz ile ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, daha coşkulu ülkenin her yerinde her köşesine yayılmak üzere bugün meşalesini yakmıştır." dedi.

Yarışmaya katılan Zeynep Ahsen Acar da, festivale katıldığı için mutlu olduğunu aktardı.

Melek Biçici de yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından sporcular, yüzme yarışmasında dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışmalar, 2 gün sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali Başladı - Son Dakika
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