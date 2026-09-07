Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin evin çatısında yakalanan zanlı tutuklandı
Elazığ'da, 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da, 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak'ta 3 Eylül'de silahlı saldırıya uğrayan M.Ç'nin (51) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, olayın şüphelisi Ü.A'nın evinin çatısında saklandığı tespit edildi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çatıya çıkabilmek için itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye aracının merdivenini kullanarak çatıya çıkan ekipler, Ü.A'yı saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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