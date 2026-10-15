Elazığ'da 1 milyon 537 bin 762 liralık dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 1 milyon 537 bin 762 liralık dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da kendilerini başkomiser olarak tanıtan 3 şüphelinin, 72 yaşındaki kişinin banka hesabındaki 1 milyon 537 bin 762 lirayı aldığı iddia edildi. Şüpheliler 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalanarak 9 Ekim'de tutuklandı.

Elazığ'da kendilerini başkomiser olarak tanıtarak 72 yaşındaki kişinin 1 milyon 537 bin 762 lirasını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'de kendilerini başkomiser olarak tanıtarak Y.O'nun (72) banka hesabındaki 1 milyon 537 bin 762 lirasını alan 3 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti.

Hatipoğlu, Aydın, Konya ve Afyonkarahisar'da bulunduğu belirlenen şüphelilerin 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildiğini, 9 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.

Telefonda kendisini polis, savcı veya asker olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların telefonu kapatıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Hatipoğlu, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da 1 milyon 537 bin 762 liralık dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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